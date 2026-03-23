九州・沖縄の上場企業で

年収が低い会社はどこか

今回は、上場企業の有価証券報告書に記載された平均年収のデータを使い、「年収が低い会社ランキング【九州・沖縄地方】」を作成した。

対象は、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄の8県に本社がある企業。本社所在地はダイヤモンド社企業情報部調べ。単体の従業員数が20人未満の企業は除外している。対象期間は、2024年4月期〜25年3月期。

早速、ランキングを確認していこう。

年収が低い会社ランキングで1位になったのは、福岡市に本社があるフォーシーズHDで、平均年収は318.7万円。従業員数は99人、平均年齢は41.3歳。化粧品・健康食品・アロマ関連を中心に、通販、卸売、リテール、コンサルティング事業を手がける企業だ。前年版では2位だったが、1位になってしまった。前年の平均年収は337.5万円だったので、1年で18.8万円減ったことになる。

2位は熊本県に本社を置くテクノクリエイティブで、平均年収は322.6万円。従業員数は1143人、平均年齢は38.6歳。システムインテグレーション、エンジニアリングを行う企業で、22年11月に東京証券取引所 TOKYO PRO Marketに株式上場した。2023年版、2024年版で2年連続トップとなってしまった会社だが、今年は順位が一つ良くなった。前年版の平均年収は309.7万円だったので、12.9万円アップしている。

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