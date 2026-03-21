大人世代の身軽なひとり旅をかなえる、旅行ファッションのアイデアを紹介します。教えてくれるのは、上品なカジュアルコーデを得意とするパーソナルスタイリスト・河村純子さん。ここでは、荷物を最小限に抑えながら旅先での着こなしを楽しむコツや、河村さん流の旅のマストアイテムなどについて解説してもらいます。小物でポイントカラーをたして旅コーデも華やかに色を味方につけたコーディネート提案に定評のある河村純子さん。