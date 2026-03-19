18日、ホワイトハウスに戻った大統領専用ヘリコプター「マリーンワン」から降りるトランプ大統領/Andrew Harnik/Getty Images（CNN）米国のトランプ大統領は18日夜、イランがイスラエルによるガス田攻撃への報復としてカタールへの攻撃を続ける場合、イラン最大級のガス田である「サウスパース」を「大規模に爆破する」と脅迫した。「イスラエルは中東で起きたことへの怒りから、サウスパースとして知られるイランの主要施設を激し