「公園なのに何もできないじゃないか」と感じる人が増えている。看板が禁止事項のリスト「ボール遊び禁止、大声禁止、飲食禁止、素振りダメ、縄跳びダメ……」で埋め尽くされているのだ。 東京・練馬区の公園には注意書きが15枚もある。一時は24枚もあったという。山口・下関市には、「上着の前ボタンを留めましょう、紐付き手袋は外しましょう」など遊ぶ際の服装を細かく指定している看板が見られる。メディア論が専門の東