県内企業の2025年10月から12月にかけての景況判断は、製造業・非製造業とも前の四半期から改善しました。とくしま産業振興機構が県内企業332社を対象に行ったアンケートによりますと、2025年10月から12月期の景況が「良い」と答えた企業の割合から、「悪い」と答えた企業の割合を差し引いた値は、前の四半期の－34.2から－22.5へと、10ポイントあまり改善しました。業種別では、製造業が前の四半期の－40.