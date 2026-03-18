フィギュアスケート元世界女王で、２００６年トリノ五輪、１０年バンクーバー五輪代表の安藤美姫さんが、人気芸人から強烈なラブコールを受けた。１７日放送のテレビ朝日系「ロンドンハーツ」（火曜・後１１時１５分）では、カップルを目指す名物企画「究極恋愛シミュレーションラブマゲドン」の企画を実施。女性陣は、ロンドンハーツ初登場の元ＨＫＴ４８田中美久、女子プロレスラー上谷沙弥、元ＮＨＫアナウンサー中川安奈