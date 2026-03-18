アメリカのトランプ大統領は17日、ホルムズ海峡の安全確保に向け、日本などの同盟国の支援は「必要ない」と表明しました。艦船の派遣に消極的な各国の姿勢に強い不満を示しています。中継です。トランプ大統領は、怒りにまかせて各国の支援は必要ないと表明しました。しかし、原油の高騰に焦りを募らせる現状は変わっておらず、高市首相との会談で厳しい要求をつきつける可能性もあります。トランプ大統領は17日、SNSでNATO（＝北