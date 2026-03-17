野球独立リーグ四国アイランドリーグプラスの今シーズン開幕を前に、徳島インディゴソックスが3月16日の夜、決起集会を開きました。徳島市で開かれた決起集会には、ファンや関係者など約100人が集まりました。会では、選手ひとりひとりの紹介に続き、今季、5シーズン目の指揮をとる岡本哲司監督が挨拶しました。（徳島インディゴソックス・岡本哲司 監督）「勝つこと、ドラフト指名、地域貢献、この不変で