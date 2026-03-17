実行犯に有罪判決が下り、終結したかに見えた積水事件。だが、獄中から届いた手紙が、葬られたはずの衝撃的な真相を次々と暴き出していく。前編記事『土浦のいちばん高級なキャバクラで「一晩50万豪遊」地面師たちが騙し取ったカネの行方』より続く一晩で200万〜300万円の散財【残された謎?積水から奪った55億円は誰がどう懐に入れたのか】カミンスカスは手紙で何度もこう訴える。〈私が受け取った金員は（仮）契約時の紹介料の1