引越し当日に新居に入れないとなれば、パニックになるのは当然だ。投稿を寄せた60代男性（福岡県）は、30年ほど前に広島から福岡へ転居する際に遭遇したトラブルを今でも忘れられないそう。当時、会社を辞める一週間ほど前に有休を取り、引越しの段取りをした男性。「今でもある大手不動産チェーン店で代金を前金でなんだかんだで50万振り込んだ」という。事前に営業担当と「住む予定のマンション」の視察も済ませ、万全の態勢で引