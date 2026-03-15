【ポートルイス＝笹子美奈子】米国によるイラン攻撃で、５０００キロ・メートル以上離れたインド洋のチャゴス諸島にあるディエゴガルシア島の基地に注目が集まっている。英国と米国が共同使用し、湾岸戦争やイラク戦争などで拠点となった戦略的要衝だ。インド洋では米中印の勢力争いが強まっており、観光地の地元では「ミサイルが飛んでくるかも」といった風評を懸念する。「英国は、あの島を巡って非協力的だった」。トランプ