声優界最大のイベント第20回『声優アワード』の授賞式が15日、都内で開催された。授賞式本編開始前には、声優・池田昌子さんが今月3日に87歳で亡くなったことが13日に発表されたことを受け、会場全体で15秒間の黙とうを捧げた。池田さんは本アワード第1回の特別功労賞を受賞している。【写真】『アンパンマン』バタコさん役の佐久間レイ！田中真弓なども登場した『声優アワード』の様子池田さんは1939年1月1日生まれ、東京都出