Image: COSMO こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。洗うたび、洗濯槽もキレイになるサポートを。これが「ナノバブルアダプター」が提案する新しい洗濯スタイルなんです。なぜ小さなアダプター一つでそんなことが可能なのか、その秘密は精密加工技術が生み出す力に隠されていました。水の通り道で生まれる「ナノバブルアダプター」の秘密