腸活の定番といえばヨーグルト。最近は「高たんぱくヨーグルト」や「ギリシャヨーグルト」など、さまざまな種類を見かけます。普通のヨーグルトとどんな違いがあるのでしょうか？そんな疑問に、腸活ドクター・郄畑宗明さんがわかりやすく解説。おすすめヨーグルトもあわせてご紹介します。豊富なたんぱく質で、腸内環境の修復をサポート高たんぱくヨーグルトとギリシャ（グリーク）ヨーグルトは、ヨーグルトから水分（乳清