WBCワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝が13日（日本時間14日）に米マイアミで行われ、ドミニカ共和国が10-0で韓国を7回コールドで下し、準決勝に進出した。今大会では、ドミニカ共和国のフアン・ソト（メッツ）らが大会のオフィシャルグローバルパートナー「伊藤園」の商品「お〜いお茶」を会見で机の下に隠すなどの行動が物議になっている。これがチーム内に波及し、海外メディアも注目している。メキシコ