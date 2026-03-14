【その他の画像・動画等を元記事で観る】 映画・ドラマで数々の名作が作られ、いまだ人気の衰えない傑作時代劇『銭形平次』がリブート。亀梨和也の主演で、2026年夏にNHK総合でスペシャル時代劇として放送される。 ■スタイリッシュでアクティブ、 そしてポップな“令和の平次”が“爆誕 映画や配信ドラマなど国内外でかつてないほど新しい時代劇が 脚光を浴びるなか、NHKが東映とタッグを組み、 スペシャル時代劇『銭形