かつて貨幣経済がほぼ存在しなかった、水道もガスも通っていない海外の島に住む日本人がいる。京都大学卒の女性、杉浦佑子さん（37）だ。【画像】水道もガスもなく「ネットは1日1時間」フィリピン・カオハガン島をじっくり見る杉浦さんが住むのは、フィリピン・カオハガン島。ちょっと前までは貨幣経済でなく物々交換で経済がまわり、メールを送るのにも数十分かかっていたという島に移住したのは2014年だ。その後に現地男性と