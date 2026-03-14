熱戦続くWORLD BASEBALL CLASSIC（TM）について語った山本キャスターWORLD BASEBALL CLASSIC（TM）が開幕して、およそ1週間が経ちました。現在、3月12日のお昼12時半過ぎ。ベネズエラとドミニカ共和国の試合が終わったところで、興奮そのままに書き始めています。今日は、4つのプールで行なわれた総当たりでの1次ラウンド最終日でした。キューバ対カナダは、勝ったほうが決勝トーナメントに進む大一番。メキシコ対イタリアは、アメ