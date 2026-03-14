ユニットコムは3月13日、パソコン工房WEBサイトで「期末・期初 怒涛のAMD祭」を開始した。実施期間は2026年4月10日（金）13時59分までと長いが、注文状況によっては予告なく終了する場合があるとしている。パソコン工房WEBサイトで「期末・期初 怒涛のAMD祭」開始、マウスパッドをプレゼント期間中、ユニットコムが指定する「期末・期初 怒涛のAMD祭」対象BTOパソコンを購入することで、限定マウスパッドをプレゼントするというも