オンライン動画配信サービス＜Hulu＞は、本⽇3⽉14⽇（⼟）より、劇場版最新作『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の公開に向け、ファンの熱量を最⼤加速させる【旋⾵の超加速（フルスロットル）】プロジェクトが本格始動。「コナン全部観るなら Hulu」を合⾔葉に、劇場版・TVアニメ・コミックが連動した怒涛の施策が続々登場する。＞＞＞配信5作品や3つのセレクションのビジュアルを