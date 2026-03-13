Aさんのお母さまは、生活保護を受給しています。「テレビを買ってあげたい」というAさんですが、生活保護費に影響があるのか心配だそうです。 今回は、生活保護を受給中の親族へのプレゼントや支援について見てみましょう。 扶養義務者からの仕送りや贈与は、すべて収入と見なされる？ テレビは、昭和の時代には家電の三種の神器と言われるものの一つで、当たり前のように一般家庭に保有されてきました。生活用品に