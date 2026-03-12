長尾謙杜は、人気グループ・なにわ男子の最年少メンバー。艶めく白い肌、大きな瞳、はにかむ笑顔が愛らしく、その美貌にも定評がある。 参考：なにわ男子 長尾謙杜、リニューアルの太秦映画村・太秦サポーターに就任イベント登壇も なにわ男子のヒット曲「初心LOVE」では、天使のような笑顔と甘い歌声を披露しているが、長尾の本質的な美しさはその「穢れのない澄んだ瞳」に宿るのではない