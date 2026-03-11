防災対策と聞くと、「大変そう…」と身構えてしまうかもしれません。でも、「できるだけお金をかけず、手軽に身近なもので『地震に強い家』はつくれる」と、国際災害レスキューナースの辻直美さんは語ります。今回、大きな地震が起きても被害を最小限に抑えるために、安心して住める家づくりの「基本の5か条」を辻さんに教えてもらいました。※ この記事は『最強版プチプラ防災』に掲載された内容を抜粋・再編集しています1：もの