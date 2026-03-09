柔道男子60キロ級東京五輪金メダルの高藤直寿（32＝パーク24）が9日、第一線を退くことを発表し、東京都品川区のパーク24グループ本社で会見を行った。高藤は会見の冒頭で「柔道選手として一区切りつけたことを報告します」とあいさつ。「昨年の講道館杯で負けた時にロサンゼルス五輪は厳しいだろうなと思い、諦めたくない気持ちもあったけど無理だと思った。グランドスラムで後輩が勝つのを見てうれしかったので、もう選手と