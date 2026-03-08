犬が『捨てられた』と勘違いする絶対NG行為４選 飼い主のうっかり行動や何の気なしにとった行動が、愛犬の心に「捨てられた」というトラウマを植え付けてしまうことも……。ここでは、犬が「捨てられた」と勘違いするNG行為を紹介します。 1.店の前などに置き去りにする 昔は散歩の途中に飼い犬を店の前につないでおき、買い物に行ってしまう飼い主を見かけることが度々ありました。しかし、これは非常に危険な行為ですし、犬