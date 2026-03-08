犬が『捨てられた』と勘違いする絶対NG行為４選

飼い主のうっかり行動や何の気なしにとった行動が、愛犬の心に「捨てられた」というトラウマを植え付けてしまうことも……。ここでは、犬が「捨てられた」と勘違いするNG行為を紹介します。

1.店の前などに置き去りにする

昔は散歩の途中に飼い犬を店の前につないでおき、買い物に行ってしまう飼い主を見かけることが度々ありました。しかし、これは非常に危険な行為ですし、犬も「捨てられた……？」と不安になってしまいます。

また、捨てられたかもという不安からパニックに陥り、脱走や周りの人へ攻撃的な行動をとってしまうこともあるので絶対にやめてください。

2.外泊を伴うひとりでの留守番

日中、仕事でお留守番しているわんこは多くいますが、外泊を伴うひとりでのお留守番は絶対にやめてください。「今日は帰ってこないよ」と言われても、わんこは言葉を理解できないので、突然「飼い主が帰ってこない」という状況に置かれることになります。

飼い主が世界のすべてである犬にとって、この状況は非常に怖いですし不安です。「捨てられたかも」と勘違いし、トラウマになってしまう犬も少なくありません。

3.全く知らない場所に突然預けられる

全く知らない場所に突然預けられた犬は、慣れない環境と飼い主がいなくなった不安で「捨てられたかも」と恐怖に支配されてしまいます。

ペットホテルや知人の家など、外泊を伴うお留守番時に利用する人は多いと思いますが、犬によってはトラウマになってしまうこともあるので気をつけましょう。

4.ドッグランなどでひとりぼっちにする

「ドッグランなどに連れて行ったとき、愛犬をドッグランに置き去りにして飼い主がその場を離れる行為は、重大なマナー違反（規約違反）です。楽しく遊んでいたわんこも、突然飼い主の姿が見えなくなれば、途端に「もしかして置いて帰っちゃった？」と不安になってしまいます。

その後、飼い主が戻ってきたとしても「またいなくなるのでは」という不安から、心から楽しめなくなってしまうので、絶対にやめましょう。

他にもこんな行動が「捨てられた」と勘違いの原因に

紹介した行動以外にも、犬によっては以下の行動が「捨てられたかも……」という不安を煽ってしまうこともあります。

いつもより帰宅が遅い ホテルや他の人の家に預けられる 引っ越しで別の場所に居住地を移す 家族の誰かがいなくなる

愛犬の性格を踏まえた上で、帰宅時間や預け先、その後の心のケアなどを検討する必要があるでしょう。

「捨てられた」と思わせないための対策

愛犬に「捨てられた」と思わせないためには、事前にしっかり対策を練っておくことが何よりも重要です。

預け先は事前に場所に慣れさせる練習を 留守番には短時間から少しずつ慣れさせていく 長時間の留守番には普段と同じ環境を整えておく（電気やテレビをつけっぱなしにしておくなど） 帰宅時間は毎日ランダムにする 引っ越し直後は愛犬と過ごす時間を多めに確保する

出張や旅行、帰省などで預けなければいけない事情がある場合は、突然預けるのではなく、預けるホテルや知人の家に複数回通い、場所に慣れさせてから預けることをおすすめします。

また、帰宅時間が毎日同じだと、犬は体感で「これくらいの時間帯に帰ってくる」と察してしまいます。すると、その時間帯に帰ってこなかったとき、「どうしたんだろう？」と不安を煽ってしまうので、なるべく帰宅時間はバラバラにするとよいでしょう。

まとめ

飼い主の行動次第で、犬は「捨てられた」と勘違いしてしまうことがあります。愛犬の心にトラウマを植え付けないためにも、事前に愛犬に安心してもらうための対策を実践し、過度に不安を煽らないように配慮しましょう。