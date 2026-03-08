「責任ある積極財政」をスローガンとする高市首相。その観点で見て、食品消費減税は果たして実施するかいのある政策なのだろうか？高市首相が意欲を示す「食品消費減税」。実施時期や具体的な内容は未定だが、食品が安くなるのは純粋にうれしい!!だが、識者に見解を求めると、どうにも皆さん否定的。いったいなぜ!?絶対に見過ごせない論点を厳選して検討してもらった。で、結局、減税はアリ？【写真】生活に必須の食品だけ減税