犬に『伏せ』を教える方法 1.おやつで誘導する 飼い主はおやつを手に持ち、犬に見せて視線を集中させます。そのままおやつを地面に這わせ、犬が姿勢を低くしてお腹を地面につけたら『伏せ』と声をかけておやつをあげます。 『伏せ』の形は犬の肘が地面につき、おしりまで低くなっている状態です。正しくできたら必ず褒めてあげてください。 2.飼い主の脚をくぐらせる 犬が体を浮かせてしまって『伏せ』の形ができないことも