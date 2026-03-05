冬から春に向かう時季は、心も体も不安定になりがち。そんなときは薬膳と取り入れて心身のケアを。今回は、国際中医薬膳師で料理家の榎本美沙さんに「レモンとセロリのヨーグルトサラダ」のレシピを教えてもらいました。まろやかなヨーグルトドレッシングで食べやすく、すっきりとした味わいでイライラを解消します。春の不調「イライラ」に効く食材は？環境変化の多い春はストレスも多くてイライラしがち。気を巡らせて解消を！【