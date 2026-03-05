テレビアニメ「サザエさん」のイクラちゃんの初代声優を担当した桂玲子（かつら・れいこ、本名金内玲子＝かねうち・れいこ）さんが2月22日午前9時33分、誤嚥（ごえん）性肺炎による呼吸不全のため都内の病院で死去した。89歳。福岡県出身。葬儀は親族の意向で近親者のみで行った。お別れの会などは予定していない。喪主は長男金内吾郎（かねうち・ごろう）さん。所属の俳協によると、最後の仕事は昨年5月放送のフジテレビ「サ