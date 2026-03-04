「二重あごが気になるけれど、仕方ないかな…」そう思っている方は必見！自宅で手軽に、気になる二重あごを解消できるメソッドを紹介します。教えてくれたのは、エイジングデザイナーの村木宏衣さん。美のスペシャリスト直伝のメソッドで、すっきりとしたフェイスラインを目指しましょう！姿勢の悪化や筋肉の緊張がシワ・たるみの原因に年齢を重ねるにつれ、気になってくる顔のシワやたるみ。「加齢とともにコラーゲンが減少する