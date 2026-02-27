〈「ダンプが店に突っ込んだ」「3回放火された家も」バブル期の地上げで荒れ果てた東京・新宿“再生不能の町”の住民が振り返る当時の「恐怖」〉から続く新宿のど真ん中に位置する富久町・西富久地区。かつてバブル期の地上げで虫食い地となり、一時期は“再生不能の町”とまで呼ばれたが、20年にわたる再開発によって町は生まれ変わった。新しい街には、スーパーの屋上に三角屋根の戸建て住宅が22軒ずらりと並ぶ、さながら“空