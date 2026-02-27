ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートペアで、日本勢初の金メダルに輝いた三浦璃来木原龍一組が、２７日放送のフジテレビ系「めざましテレビ」（月〜金曜・午前５時２５分）に生出演。２人の初対面などについて語った。「りくりゅう」の出会いは１９年。木原は三浦をツイストリフトで投げた瞬間、「雷が落ちた」と本能的に感じたと語っていた。当時の印象を問われた三浦は「感じたことのないジャンプの滞空時間であっ