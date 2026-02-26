新潟県十日町市で女子中学生の行方が分からなくなり、2月26日で1カ月です。警察による捜索が続いていますが、いまだその足取りは分かっていません。 行方不明となっているのは、十日町市新座に住む中学3年の樋口まりんさんです。樋口さんは1月26日午後7時すぎ、自宅から歩いて外出したとみられ、その後、行方が分からなくなっています。警察には2月25日までに全国から約160件の情報が寄せられているということです。また、警察は