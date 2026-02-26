永守重信氏モーター大手ニデックは26日、創業者の永守重信氏が名誉会長を辞任したと発表した。永守氏は昨年12月に代表取締役グローバルグループ代表を辞任したばかり。不適切会計問題を調査している第三者委員会が、2月末をめどに一定の調査結果をまとめるとしているが、それを待たずに自ら退いた。永守氏は「ニデックを再び輝く企業集団へと再生させるためにできることは何でもするとの強い覚悟から、名実ともに完全に身を引