◇欧州チャンピオンズリーグ決勝トーナメント進出プレーオフ第2戦Rマドリード2―1（2戦合計3―1）ベンフィカ（2026年2月25日ベンフィカ）レアル・マドリード（スペイン）がホームでベンフィカ（ポルトガル）を2―1で退け、2戦合計3―1で決勝トーナメント進出を決めた。敵地の第1戦に1―0で先勝していたRマドリードは前半14分に先制を許したが、2分後にMFチュアメニが同点弾を決めて合計2―1と勝ち越し。後半35分にFWビニシ