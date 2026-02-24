Êª²Á¹â¤Î±Æ¶Á¤ÇÀ¸³èÈñ¤¬¤«¤µ¤ß¡¢¤Þ¤ººï¤é¤ì¤¬¤Á¤Ê¤Î¤¬¡Ö¼«Ê¬¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÈñÍÑ¡×¤Ç¤¹¡£¡Ö»È¤¨¤ë¤ª¶â¤ÏÀ¸³èÈñ¤À¤±¡£Í·¤Ó¤Ë¹Ô¤¯Í¾Íµ¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¡¢²È¤ÎÃæ¤ËÊÄ¤¸¤³¤â¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤Î¼«Í³¤Ê»þ´Ö¤¬Âà¶þ¤ÇÌ£µ¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î³Ú¤·¤ß¤ò²æËý¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·î¤Ë3000±ß¤°¤é¤¤¤ÎÍ½»»¤ò¡Ö¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë»È¤¦¡×¤È·è¤á¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¾®¤µ¤Ê¶â³Û¤Ç¤â¡¢Æü¾ï¤Ë³Ú¤·¤µ¤ò¼è¤êÌá¤¹¤­¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê