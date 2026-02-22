歳を重ねるにつれて「身軽に暮らしたい」と考える人も多いのではないでしょうか。「すっきりした暮らしに大切なのは、収納グッズを買うことでも、一気に片付けることでもなく、今の自分に必要なものを見きわめること」と語るのは、整理収納アドバイザーの新田由香さん（60代）。新田さんが実践する、ものを手放す「3つの基準」について教えてもらいました。基準1：「なんか違う」と違和感を感じる服クローゼットの中にある、毛玉が