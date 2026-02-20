中日の育成ドラフト１位・牧野憲伸投手（オイシックス）が２０日、沖縄・北谷キャンプでの朝スピーチで、結婚したことを公表した。お相手は、１学年下の一般女性で、昨年１２月末に婚姻届を提出した。「長く苦しかった独立時代を支えてくれた妻のためにも、１年でも長く活躍したい」と恩返しを誓った。牧野は、オイシックスから２５年の育成ドラフト１位で中日に入団。キャンプを１軍でスタートさせると、ここまでの練習試合で