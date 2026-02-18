「同じ用途のものは1つにする」「ものはカテゴリーごとにまとめる」「生活感は隠す」など、片付けでよく紹介される“王道ルール”。けれど、そのとおりに整えても、うまくいかないことも。「むしろ王道ルールからはずれた方が暮らしがスムーズに回ることもあります」と語るのは、整理収納アドバイザーでESSEフレンズエディターの伊藤優子さん。伊藤さんが自宅で実際に行っている王道ではない収納を紹介します。アイロンは「あえて2