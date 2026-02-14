札幌市手稲区西宮の沢の住宅で９日に爆発が起きて１人が死亡、４人がけがをした火災で、札幌手稲署は１３日、住宅から見つかった遺体は、この家に住むパート従業員風間みち子さん（６２）と判明したと発表した。死因は焼死。火災では、風間さん宅と隣家の計２軒が全焼。爆発により、火元から半径約１３０メートルの住宅など６０棟で窓ガラスが割れたり、車庫のシャッターが変形したりする被害が確認された。現場付近の住宅な