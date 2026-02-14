神奈川県川崎市にある日本医科大学武蔵小杉病院が、患者などおよそ1万人分の個人情報が流出したと発表しました。その原因とみられるのが、サイバー攻撃です。日本円でおよそ150億円を要求されているということですが、なぜ病院が狙われたのかを取材しました。■「まさか…」通う病院に“サイバー攻撃”突然舞い込んだ、通っている病院がサイバー攻撃を受けたという知らせ。病院に通う人（60代）「まさか身近なところでサイバー攻撃