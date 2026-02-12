祖母のキヨさん。穏やかな現在の生活からは想像できないほど壮絶な幼少期を送っていた。【漫画】「親に捨てられた私が日本一幸せなおばあちゃんになった話」を最初から読むライブドアブログ「ゆっぺのゆる漫画ブログ」やInstagram(@yuppe2)でエッセイ漫画を発表している漫画家・ゆっぺさん。2021年12月から描き続けてきた「親に捨てられた私が日本一幸せなおばあちゃんになった話」は、完結後の2024年2月に電子書籍化され、「人生