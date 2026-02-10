卓球の全国大会に出場する県選抜チームの小学生が、2月9日に四国放送を訪れ、大会での活躍を誓いました。四国放送を訪れたのは、卓球の全国大会に出場する県選抜チームの小学生と監督ら13人です。2025年11月に行われた県予選の個人戦で、学年別に優勝や準優勝を収めた男女それぞれ5人が、全国大会では県選抜チームとして団体戦に出場します。訪問を受けて四国放送の岡元直社長が、「頑張ってください」とエ}