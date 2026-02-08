◆米男子プロゴルフツアーフェニックス・オープン第３日（７日、米アリゾナ州・ＴＰＣスコッツデール＝７２６１ヤード、パー７１）日没サスペンデッドとなった第２ラウンドの残りと第３ラウンドが行われた。決勝ラウンドを１打差２位で迎えた松山英樹（ＬＥＸＵＳ）が５バーディー、２ボギーの６８をマークし、通算１３アンダーの単独首位に浮上。２０１６、１７年に連覇を遂げた大会で、昨年の開幕戦「ザ・セントリー」以来