中国共産党と台湾の最大野党・国民党の交流事業が9年ぶりに再開されることとなりました。今後、習近平国家主席と国民党主席との会談につながるかが注目されています。台湾の最大野党・国民党の蕭旭岑副主席は、2日から3日間の日程で中国・北京を訪問し、中国共産党と国民党の交流の枠組み「国共フォーラム」に出席します。訪問には、およそ40人の専門家らも同行していて、蕭副主席は出発に際し、「我々と中国大陸は2つの国ではなく