プロ野球・ヤクルトの池山隆寛監督が23日、今季のチームスローガンを発表。あわせて球団マスコットであるつば九郎についても語りました。ヤクルトは昨年末に行われたファン感謝イベント「ファン感謝DAY」でスローガンの公募を発表。今回は1000件ほどの応募があったそうで、この中から『燕心全開（エンジンぜんかい）』という言葉が選ばれました。心という字は池山監督の“イメージカラー”でもある赤色に塗られており、ロゴ下部に