アメリカのトランプ大統領が、NATO＝北大西洋条約機構の加盟国の部隊について、アフガニスタンでの活動をめぐり、「前線から少し後方に留まっていた」と発言したことを受け、イギリスのスターマー首相は「侮辱的で、率直に言って衝撃的だ」と強く非難しました。トランプ大統領はスイス・ダボスでのフォックスニュースとのインタビューで、NATO諸国はアフガニスタンに部隊を派遣したものの、「前線から少し後ろにいた」と述べました