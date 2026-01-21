タレントの神田うのが２０日、都内で行われた「ＹＵＲｉｉＲＯ商品リニューアル発売ＰＲイベント」に出席した。白いドレス姿で登場。日ごろから同製品を愛用しているといい「色や香りから毎日のエネルギーをもらっている」。実際に使用すると「すごくいい香り！」と４種類の新商品を絶賛していた。神田といえば節目ごとに挙げる結婚式が度々話題に。過去９回開催しているが、現在１４歳の娘が生まれてからは子育てなど多忙の