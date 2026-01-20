さくら情報システムは、中小・中堅規模の企業・組織を対象とした「生成AI入門研修サービス」の提供を、2026年1月20日より開始します。このサービスは、生成AI活用の検討段階から初期段階にある担当部門に向けて、初心者向けの基礎研修とフォローアップをセットで提供するもの。受講者の人数制限はなく、業種や規模を問わず利用可能な研修プログラムとなっています。 さくら情報システム「生成AI入門研修サービス」